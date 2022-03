Google compra empresa americana de cibersegurança Mandiant

A Google comprou a empresa americana Mandiant para reforçar negócio da cloud © Kenzo TRIBOUILLARD/AFP

A Google anunciou esta terça-feira a compra da empresa americana de cibersegurança Mandiant, num negócio estimado em 5,4 mil milhões de dólares. Após a conclusão do processo de compra, a especialista em segurança cibernética deverá juntar-se ao Google Cloud com o objetivo de melhorar a sua oferta e fornecer um conjunto de operações de segurança que apoiem melhor os clientes empresariais.

Reconhecida como líder em serviços de consultoria estratégica de segurança e de resposta a ocorrências, a Mandiant fornece informação aprofundada sobre ameaças em tempo real, obtidas nas linhas de frente da cibersegurança com as maiores organizações do mundo. A empresa, fundada em 2004, conta atualmente com 600 consultores de segurança digital e 300 analistas de inteligência que detetam e trabalham para combater ameaças contra servidores corporativos.

Numa altura em que as organizações enfrentam desafios de segurança cibernética sem precedentes, Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, afirma que esta aquisição é uma mais-valia: "Estamos ansiosos por dar as boas-vindas à Mandiant ao Google Cloud para melhorar ainda mais o nosso conjunto de operações de segurança e os nossos serviços de consultoria, e ajudar os clientes a enfrentar os seus maiores desafios de segurança", observa.

Esta aquisição permitirá à Google reforçar o seu negócio de cloud, que gera já mais de 19 mil milhões de dólares, e fazer face à concorrência.