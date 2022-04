Google investe 9500 milhões e cria 12 mil empregos 

© Robyn Beck / AFP

A Google vai investir durante este ano 9500 milhões de dólares em escritórios e data centers nos Estados Unidos, que ajudarão a criar 12 000 novos empregos a tempo inteiro, revelou hoje a gigante tecnológica.

Sundar Pichai, CEO da Google e da empresa-mãe, Alphabet, garantiu ainda que, além dos 12 000 novos empregos na Google, os investimentos também criarão milhares de empregos entre os seus fornecedores e parceiros.

Numa nota divulgada no blogue corporativo da empresa, o responsável explicou que o investimento de 9500 milhões de dólares (cerca de 8730 milhões de euros) em escritórios e centros de processamento de dados ajudará a criar 12.000 novos empregos.

Segundo a gigante tecnológica, apesar de parecer "contraproducente" investir em espaços físicos agora que se promove cada vez mais o trabalho à distância, estes são "mais importantes do que nunca".

A Google defende que é necessário ter instalações modernas que permitam desenvolver melhores produtos, melhor qualidade de vida para funcionários e comunidades mais fortes.

A empresa que detém o motor de busca de Internet mais utilizado do mundo irá abrir novos escritórios em Atlanta, no Estado da Geórgia, e continuará a investir nas suas instalações no Texas, Tennessee, Virgínia, Oklahoma, Iowa, Nebrasca, Nova Iorque, Colorado e Califórnia.