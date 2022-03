Google lança novas ferramentas para facilitar ligação entre hoteleiros e potenciais clientes

Hotel Vila Galé Estoril © Direitos reservados

"À medida que o interesse por viagens vai recuperando, as empresas precisam de formas fáceis de se ligarem aos potenciais clientes." Começa por dizer a Google, seguindo-se o anúncio de novas ferramentas para ajudar o setor turístico a recuperar dos impactos provocados pela pandemia. Trata-se de "novas formas de ajudar" hoteleiros e potenciais clientes a conectarem-se mais facilmente.

Com o número de pesquisas sobre viagens a ultrapassarem os valores de 2019, a gigante tecnológica permite agora que os links de reserva de hotel gratuitos sejam exibidos no Google Maps e na página de resultados da Pesquisa. O objetivo é ajudar "os parceiros de viagens a ampliarem o seu alcance e a oferecerem aos consumidores um conjunto mais abrangente de opções", explica no seu blog oficial. Ao clicarem nestas ligações, os interessados são direcionados para a página do parceiro onde poderão concluir a sua reserva.

Outra funcionalidade permite aos hoteleiros partilharem as suas tarifas e respetiva disponibilidade no Google, sem a necessidade de requisitos técnicos complexos. Já a partir do próximo mês, os hotéis que cumprirem as regras de elegibilidade podem inserir as suas tarifas manualmente através do seu seu perfil de empresa da Google, para que estas sejam apresentadas nos links gratuitos de reserva de hotéis.

Adicionalmente, a nova funcionalidade de poder criar um perfil de empresa no Goolgle permite aos proprietários partilharem atualizações sobre os seus hotéis, como por exemplo imagens e vídeos, facilidades e políticas do hotel, horários, alterações devido à covid-19 se o hotel está aberto ou fechado.