Google Pay chega a Portugal, com Revolut, N26 e mais bancos digitais

Google © EPA

Numa altura em que os portugueses estão cada vez mais virados para os pagamentos digitais, a partir de agora já existe mais uma opção para os pagamentos móveis e compras online: o Google Pay.

"Tendo em consideração a necessidade crescente de pagamentos digitais, trabalhámos em conjunto com a Mastercard e a Visa e algumas entidades bancárias, para oferecer uma experiência de pagamento mais segura, simples e útil para as pessoas em Portugal", escreve a Google na comunicação ao mercado português.

"A partir de hoje, os bancos Bunq, Curve, Monese, N26, Revolut, Transferwise, e Viva Wallet irão disponibilizar o Google Pay como um serviço disponível nas respectivas aplicações móveis. Isto significa que embora a aplicação Google Pay não esteja disponível em Portugal, os clientes desses bancos vão poder usar o Google Pay online e em quaisquer lojas onde os pagamentos com tecnologia contactless com Visa e Mastercard sejam aceites", explica a tecnológica.

Em comunicado, a fintech Revolut anuncia que "estará entre as primeiras empresas de serviços financeiros a oferecer Google Pay para os utilizadores portugueses, dando um passo positivo no sentido de permitir aos clientes utilizar o seu dinheiro da forma que lhes for mais conveniente".

O serviço Google Pay, lançado em 2015, permite aos utilizadores de Android fazer pagamentos online ou em lojas físicas, através de dispositivos móveis e sem contacto.

A fintech refere que os clientes em Portugal com telefones Android poderão configurar o Google Pay a partir da aplicação da Revolut. "Poderão adicionar o seu cartão Revolut Mastercard ou Visa à sua carteira digital, com um único toque, podendo começar a gastar de imediato, sem ter de esperar que o cartão físico chegue através do correio", explica a fintech.

"Sabemos que os nossos 13 milhões de clientes estão a abandonar rapidamente a utilização de dinheiro físico na maioria dos países em que operamos, pelo que lançar o Google Pay em Portugal é um passo muito significativo para permitir que nossos clientes usem o seu dinheiro da forma que querem. O nosso objetivo é construir a primeira super-aplicação financeira verdadeiramente global, e oferecer estas ferramentas para fazer pagamentos de forma rápida, conveniente e segura é vital para atingir essa meta", indica James Carpenter, Product Owner de Pagamentos com Cartão da Revolut.

Visa prevê que Google Pay "chegue em breve a mais instituições bancárias"

Em comunicado, a Visa anuncia a parceria com a Google para fazer chegar estes pagamentos móveis através do Google Pay a mais clientes. Indicando que esta parceria permitirá aos clientes com cartões Visa ter acesso a pagamentos móveis - mesmo que estes não sejam contactless - refere que "inicialmente a tecnologia vai estar disponível para os clientes da Revolut, estando previsto que dentro em breve chegue a mais instituições bancárias".

Paula Antunes da Costa, country manager da Visa para Portugal, destaca que "a tecnologia Visa simplifica e torna mais seguro o processo de ligação da sua conta Visa ao Google Pay."

"É fácil e rápido de configurar, e permite fazer pagamentos em loja e online ininterruptamente, dando aos consumidores a mesma proteção e benefícios que têm quando efetuam pagamentos tradicionais com um cartão Visa. Numa altura em que vinte países europeus registam aumentos homólogos nas transações de e-commerce, esta parceria não poderia ter chegado em melhor altura."