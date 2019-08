Google quer produzir aparelhos com plástico reciclado

Até 2022, a Google pretende ter plástico reciclado nos seus produtos. Esta é uma das medidas com vista a neutralizar as suas emissões de carbono, anunciou esta segunda-feira.

O novo compromisso, coloca a companhia na corrida com outras tecnológicas, que têm vindo a mostrar aos consumidores e governos como estão a tentar reduzir o impacto ambiental do seu negócio. Numa entrevista àa Reuters, Anna Meegan, diretora de sustentabilidade da área de dispositivos e serviços da Google, revelou que as emissões de carbono da empresa caíram 40% no ano passado, face a 2017.

Para compensar as emissões remanescentes, a gigante tecnológica vai recorrer à compra de créditos de carbono, disse Anna Meegan.

Um dos compromissos da Google é introduzir plástico reciclado em todos os seus produtos, até 2022. A partir daí, a empresa pretende ainda que 100% das entregas sejam carbonicamente neutras.