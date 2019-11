Google terá recolhido dados médicos de milhões de pessoas para um novo projeto

O WSJ avança que a tecnológica terá recebido uma grande quantidade de registos médicos a partir do Ascension, o segundo maior sistema de saúde disponível nos Estados Unidos. A Alphabet, dona da Google, é parceira do Ascension, fornecendo serviços cloud – a empresa é inclusive o maior cliente da tecnológica na área da saúde. Estes registos, vindos de 21 Estados, contêm uma grande dose de informação, como resultados de exames, diagnósticos e registos de hospitalização, além de informação como os nomes e datas de nascimento dos pacientes. O jornal norte-americano aponta ainda que esta partilha de informação terá acontecido sem o conhecimento de médicos ou de pacientes.

Estes dados terão sido recolhidos para “alimentar” um projeto da Google, com um nome de código “Project Nightingale”, avança o WSJ. O jornal aponta ainda que pelo menos 150 trabalhadores da Google têm acesso a estes registos de milhões de pessoas. Do pouco que se sabe deste projeto, a ideia da tecnológica estará ligada ao desenvolvimento de um novo software com recursos de inteligência artificial.

A notícia avançada pelo WSJ traz a lume a questão da preocupação do acesso e recolha de dados sem consentimento do dono da informação em causa. Apesar de, na Europa existir o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), onde a informação médica é categorizada como informação sensível, nos Estados Unidos esta prática de partilha de dados de saúde sem consentimento é algo regular nos hospitais e clínicas.

O Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) permite que os hospitais partilhem dados e registos médicos dos pacientes com parceiros de negócio, sem que estes precisem de ser avisados.

Nos últimos anos, as grandes tecnológicas têm tido um interesse crescente pelo mundo da saúde e do bem-estar. Um dos exemplos do lado da Google é a recente aquisição da Fitbit, com muitos a apontarem a grande quantidade de dados disponíveis como um aliciante para o negócio. A Apple também tem acesso a vários dados médicos, que têm sido usados aos longo dos anos para alimentar a investigação de vários projetos ligados ao Apple Watch, como por exemplo a investigação ligada às doenças cardiovasculares.