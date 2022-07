Goparity levanta 1,2 milhões de euros numa hora e segue com 1,4 milhões em "overfunding"

Capital angariado permitirá à Goparity melhorar a plataforma e expandir para outros mercados © DR

A Goparity lançou uma campanha de equity crowdfunding, que abriu em privado, para captar 1,2 milhões de euros e atingiu o objetivo em apenas uma hora, anunciou esta quarta-feira a plataforma portuguesa de investimento de impacto. A ronda de financiamento foi liderada pelo fundo europeu Mustard Seed Maze e servirá para a fintech continuar a desenvolver o software e expandir a operação da empresa na Europa e Canadá.

"Está a chegar uma nova versão da aplicação que incluirá novas formas de poupança, novas estratégias de investimento, IBANs de vários países e uma oferta B2B", refere a startup, na página da campanha.

Após ter superado a meta inicial, a empresa optou por permitir overfunding (receber mais dinheiro além do necessário para um propósito), mantendo em aberto a campanha pública de angariação de capital a toda a comunidade. O valor do financiamento captado ronda, ao momento, 1,4 milhões de euros, tendo ultrapassado o alvo em 19% (235 935 euros). No total, já foram 488 aqueles que participaram nesta ronda.

Desde que foi criada, em 2017, a Goparity - que permite a pessoas e empresas emprestar para projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e ganhar juros enquanto geram um "impacto positivo" - consolidou uma comunidade de mais de 20 mil utilizadores e diz já ter financiado em 14 milhões de euros 178 projetos em mais de dez países na Europa, África e América do Sul.