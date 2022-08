Gosh! Food chega a Portugal com produtos plant based

Produtos Gosh! estão à venda nas lojas Continente © DR

Nasceu no Reino Unido em 2016 e oferece alimentos feitos de ingredientes 100% naturais, para ajudar os consumidores a deixarem uma alimentação processada e artificial. Chama-se Gosh!, porque a reação dos consumidores quando provaram os produtos pela primeira vez foi de surpresa. "Acharam-nos deliciosos, ainda que sem qualquer ingrediente artificial", garantiu a CEO da Gosh! Food, Jane Rayner, ao Dinheiro Vivo.

A marca está agora a lançar-se em Portugal e Jane Rayner justifica a escolha do mercado nacional com o facto de os consumidores portugueses serem adeptos de estilos de vida equilibrados. "O número de pessoas a adotar produtos vegan e vegetarianos na sua alimentação aumentou 34% desde 2019. Por isso, sentimos que é o momento certo para chegar a este mercado enquanto o crescimento continua a acelerar".

Apesar de se escusar a divulgar o investimento da Gosh! no nosso país, Jane Rayner frisa que a empresa tem investido fortemente na criação de novos produtos, garantindo sempre que o sabor e as embalagens estão adequados ao consumidor português. "Estamos também a investir em promoções que permitam ao consumidor descobrir a nossa gama e os seus benefícios e qualidade", explicou, adiantando que para Portugal a Gosh! traz oito produtos que incluem referências de falafel, hambúrgueres e salsichas.

A empresa está otimista quanto ao futuro. "Estamos muito entusiasmados. Ambicionamos quadruplicar o negócio nos próximos quatro anos e estamos neste momento a escalar as equipas e processos para o conseguir", declara Jane Rayner, garantindo que a inovação será um fator chave para este ambicionado crescimento.

"Estamos agora a trabalhar nos planos estratégicos de negócio, mas em resumo: o crescimento de vendas é o nosso principal indicador e para o garantir temos investido no recrutamento de novos colaboradores de vendas com experiência", ressalva a CEO.

O objetivo principal da Gosh! é maximizar a distribuição da gama principal de produtos, tanto junto de novos clientes como nos atuais. E, ao mesmo tempo, conseguir penetrar em novos segmentos do mercado, sempre dentro dos produtos à base de plantas.

Ter produtos 100% naturais para todos os momentos de refeição plant-based (do pequeno-almoço à ceia, diz Jane) é o mote do plano de inovação a três anos. "Não queremos replicar o sabor e textura da carne, queremos oferecer o melhor dos ingredientes vegetais, como grão-de-bico, batata doce e ervas. Alguns produtos têm formatos que mimetizam opções de carne, para que os consumidores reconheçam facilmente e optem por uma alternativa Gosh!", frisa a responsável, que garante que não usa aditivos.

"Os consumidores estão a aproximar-se cada vez mais de uma dieta vegetal por motivos de saúde e ficam frustrados com a falta de ingredientes naturais em soluções plant-based. Os nossos produtos contrariam esta tendência e oferecem benefícios tangíveis, como o alto teor de fibra ou proteína." Por agora, os produtos da Gosh! vão estar à venda exclusivamente nas lojas Continente.