“Gostava de um Portugal mais preocupado com as questões sociais e ambientais”

No seu 8.º aniversário, o Dinheiro Vivo, em conjunto com a empresa Hi-Interactive, proporcionou uma experiência em realidade virtual, semelhante à que levámos à Web Summit. Desafiámos os participantes da conferência com o tema “Como poderá Portugal preparar-se para a próxima década – Desafios e Oportunidades” a entrarem num elevador em realidade virtual, simulando a subida ao Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e em 45 segundos gravarem em vídeo um testemunho com uma medida para um Portugal de sucesso.

Paulo Loja, diretor de marketing da RHmais, que gostaria que “Portugal na próxima década fosse mais preocupado com as questões sociais e ambientais, que não fosse tão focado no setor económico”. Veja o vídeo.