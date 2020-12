Goveno renova programa para reforçar transportes públicos

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. © António Cotrim/Lusa

O Governo vai renovar o programa para reforçar a oferta de transportes públicos. Iniciado em 2020, o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público vai voltar a contar com um orçamento de 15 milhões de euros, confirmou esta quarta-feira o Dinheiro Vivo.

"Prevê-se a manutenção deste apoio com o mesmo valor em 2021", referiu fonte oficial do ministério do Ambiente e da Ação Climática.

O Conselho de Ministros de terça-feira aprovou o "financiamento por verbas do Fundo Ambiental do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, que tem permitido implementar os serviços de transportes necessários em cada região".

Quando o programa entrou em ação, após a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020, estava previsto o apoio ao reforço da oferta de transportes públicos fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

No início de abril, contudo, o coronavírus levou o Governo a usar os 15 milhões de euros daquele programa para a cobertura do défice de exploração dos operadores de transporte não incluídos pelos apoios concedidos ao abrigo do programa de redução dos passes de transportes (PART).

Os beneficiários do programa de reforço dos transportes públicos apenas serão conhecidos "através de um despacho conjunto" dos ministérios das Finanças e do Ambiente, acrescenta o gabinete liderado por João Matos Fernandes.