Governador do Banco de Espanha admite fusões na Europa

Há condições para mais fusões bancárias em Espanha e mesmo entre bancos na Europa. O Governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, entende que o sector precisa de reduzir custos e aumentar as suas margens de rentabilidade, segundo declarações feitas esta quinta-feira citadas pela agência Europa Press.

Para este responsável, as fusões “são um mecanismo com potencial para enfrentar um contexto de baixa rentabilidade no setor bancário europeu e espanhol”. Só que uma eventual concentração tem de “garantir a estabilidade financeira”, referiu Pablo de Cos num encontro sobre a análise à política monetária em período de covid-19, em Bilbau.

O Governador espanhol detalhou ainda: “se se pergunta se há margem, a nível europeu como nacional para haver fusões que criem mais eficiência e que não comprometam a concorrência e que garantam a estabilidade financeira, creio que sim”.

Do ponto de vista europeu, estas fusões “seria particularmente desejável que estas fusões fossem transfronteiriças” porque serviriam para “matar dois coelhos de uma cajadada só”.

As declarações do supervisor bancário espanhol foram proferidas mais de duas semanas depois de ter sido anunciada a fusão entre o dono do BPI (CaixaBank) e o Bankia, que irá gerar o maior banco local com base no valor dos ativos.

Em Portugal, já se admite que o BCP possa vir a fundir-se com o Banco Montepio.