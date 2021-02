Governo: Acordos de emergência "são essenciais para a sobrevivência" e "sustentabilidade futura" da TAP

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. © Nuno Fox/Lusa

A TAP conseguiu alcançar acordos de emergência com a maioria dos trabalhadores para implementar um acordo de emergência que suspende algumas cláusulas dos acordos de empresa. O conjunto de medidas passa sobretudo por cortes na massa salarial nos próximos anos e por medidas voluntárias, como reformas antecipadas, pré-reformas, cessação de contratos por mútuo acordo. O ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem a tutela da TAP, considera que o entendimento alcançado entre trabalhadores e a empresa é vital para a "sobrevivência presente" e "sustentabilidade futura" da companhia aérea.

O ministério de Pedro Nuno Santos, em comunicado, nota que a TAP atravessa "um momento extremamente difícil do ponto de vista operacional e financeiro", devido à pandemia e medidas adotadas à escala global para tentar travar os contágios. Nas últimas semanas, nota, decorreram "intensas negociações" entre o governo, a Administração da TAP e os sindicatos para se chegar a acordos de emergência para vigorarem até 2024, ou até à celebração e implementação de novos acordos da empresa entre as partes. "Essas negociações resultaram na assinatura de 6 acordos de emergência com 15 estruturas sindicais, que abrangem os Pilotos, os Tripulantes de Cabina e o Pessoal de Terra, incluindo os trabalhadores da aviação civil e aeroportos, manutenção de aeronaves, metalúrgicos e afins, quadros da aviação comercial, trabalhadores da aviação civil, economistas, técnicos de handling, entre outros.", diz o gabinete de Pedro Nuno Santos.

Notando que o ministério esteve "empenhado desde a primeira hora" para que a solução para a TAP "fosse conseguida através do acordo com os seus trabalhadores, estes acordos são essenciais para a sobrevivência presente e para a sustentabilidade futura da empresa. É, por isso, importante louvar a forma leal e transparente como decorreram as negociações entre as partes".

"Existe a plena consciência de que as medidas previstas nos acordos são muito duras para os trabalhadores da TAP S.A., e que os acordos não poderiam ter sido alcançados sem a compreensão demonstrada pelos sindicatos em relação à muitíssimo difícil situação que a empresa vive e à necessidade de esta fazer um ajustamento significativo nos custos salariais o mais rapidamente possível", refere em comunicado.

"Por isso, aos sindicatos e aos trabalhadores que demonstraram estar à altura do momento histórico que a empresa atravessa, o MIH deixa uma sincera palavra de reconhecimento pelo enorme esforço que mostraram estar disponíveis a fazer pelo presente e pelo futuro da TAP S.A. e pela preservação do maior número possível de postos de trabalho".