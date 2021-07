Governo aprova despesa para financiar agência Lusa

Fachada da sede da agência Lusa, em Lisboa. © Arquivo/Global Imagens

O Governo autorizou hoje a despesa que permite o financiamento do serviço público prestado pela agência Lusa.

Foi autorizada a realização de despesa relacionada com o procedimento que visa "assegurar o financiamento do serviço público que deverá continuar a ser prestado pela Lusa -- Agência de Notícias de Portugal, S.A.", refere o comunicado divulgado no final do Conselho e Ministros.

O contrato de prestação de serviço público da Lusa ao Estado terminou em 2019, mas como o Governo estava em final de legislatura, o mesmo foi prolongado para 2020.

No início deste ano, a situação não estava resolvida e o Governo aprovou uma resolução que permitiu o financiamento do serviço público durante o primeiro semestre.

Para segundo semestre, dado que o contrato ainda não foi celebrado, o Governo volta a autorizar esta despesa para permitir à agência continuar a sua atividade e assegurar o serviço público de informação.

O novo contrato de prestação de serviço noticioso da Lusa para o triénio 2021-2023 continua em negociação pela tutela.

A agência Lusa é detida em 50,14% pelo Estado português.