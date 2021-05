Governo aprova plano para reativar o turismo

© Igor Martins/Global Imagens

O governo aprovou nesta quinta-feira, 20 de maio, o plano para reativar o turismo em Portugal. Este plano vai ser apresentado amanhã, 21 de maio, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

"Foi aprovada a resolução que aprova o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, que estabelece o plano para estimular a economia e a atividade turística. Pretende-se, desta forma, superar os objetivos e metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027, promovendo o turismo ao longo de todo o ano e em todo o território, de modo a encontrar respostas estruturadas para mitigar e conter os efeitos da pandemia. Simultaneamente, o Governo dará prioridade à temática da acessibilidade aérea e da mobilidade, áreas fundamentais para a competitividade do destino", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"O Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro estrutura-se em quatro pilares de atuação - apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro - com o intuito de criar mais valor e contribuir de forma expressiva para o crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza", acrescenta.

Em entrevista recente ao Dinheiro Vivo, Rita Marques explicava que este plano de reativação da atividade turística pretende responder a quatro "grandes preocupações. Nesse plano, temos de ter uma dimensão muito grande no que toca às empresas, que estão descapitalizadas, tiveram um esforço enorme ao nível da tesouraria, houve uma deterioração dos capitais próprios, e naturalmente tem de haver uma grande atenção às empresas, acrescido da questão das moratórias - temos de ter uma solução nessa frente. Depois temos de ter uma segunda dimensão: instigar confiança ao consumidor e a todo o ecossistema. Estas questões sanitárias continuam a ser prementes. Temos uma terceira, que é gerar negócio. Temos de fazer as campanhas internacionais, de continuar a dialogar muito com as companhias aéreas, porque a conectividade continua a ser uma prioridade. E depois temos uma quarta dimensão que tem a ver com o construir do futuro".

A governante disse ainda que este "plano que vai ter medidas de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a questão da capitalização das nossas empresas e a da segurança [ao nível sanitário] - quer dos consumidores quer dos trabalhadores -, que vai ter também medidas de mais longo prazo, até 2027, que permitam a tal aceleração".