Governo aprova redução de 50% nas portagens das ex-SCUT

Está aprovada a redução de 50% nos valores das portagens nas ex-SCUT. O desconto deverá entrar em vigor a partir de 1 de julho e aplica-se às antigas autoestradas sem custos para o utilizador localizadas no interior do país. A medida apenas tem impacto se os veículos tiverem um dispositivo eletrónico do tipo Via Verde.

A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42 são as sete autoestradas que vão beneficiar do novo regime de descontos, salienta o comunicado do Conselho de Ministros. A4, A13 e A17 são as ex-SCUT fora destes novos descontos.

A medida aprovada pelos partidos para o Orçamento do Estado deste ano terá um encargo entre 117 e 149 milhões de euros, segundo parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República divulgado em maio.

Este é o segundo regime de descontos nas ex-SCUT que entrará em vigor neste ano. Desde 11 de janeiro, há 25% de redução de preço nas portagens para os veículos das classes 1 e 2 a partir do oitavo dia de viagem em 11 autoestradas (A4, A13, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42).

Os descontos são maiores para os veículos de transporte de passageiros e de mercadorias: 35% nas viagens entre as 8h e as 19h59; 55% de desconto entre as 20h e as 7h59 do dia seguinte e aos fins de semana e feriados.

Nos primeiros três meses deste ano, a A25 foi a via mais utilizada e onde a redução de preços mais se sentiu, segundo dados solicitados pelo Dinheiro Vivo à Infraestruturas de Portugal no início de maio.

Na A25, foram aplicados 1,09 milhões de euros em descontos no primeiro trimestre. A medida teve um impacto de 12,3% sobre os 8,84 milhões de euros de receita potencial da autoestrada que liga Aveiro até ao distrito da Guarda e que é gerida pela Ascendi, ao abrigo da concessão Beiras Litoral e Alta.