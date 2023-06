Governo aprova venda da Efacec aos alemães da Mutares

O ministro da Economia espera que todo o negócio possa estar fechado dentro de dois meses © Artur Machado / Global Imagens

AMutares, holding alemã industrial cotada em bolsa e especializada na compra de empresas em dificuldades, foi a escolhida pelo governo para ficar com os 71,73% da Efacec que o Estado nacionalizou, há três anos. O ministro da Economia apontou a "credibilidade, idoneidade e poder financeiro" da empresa, mas também a sua "capacidade de assegurar a sustentabilidade e o desenvolvimento da Efacec" como razões para a escolha. A expectativa dos alemães é poder ficar com 100% do capital, mas a negociação com os privados, TMG e Grupo Mello, está ainda em aberto, disse Costa Silva.

Pelo caminho ficaram as propostas do consórcio português formado pela Visabeira e pela Sodecia, bem como dos fundos Oaktree e Oxy Capital, nesta que é a segunda tentativa do governo para reprivatizar a parcela de capital que era detida por Isabel dos Santos, e que foi nacionalizada na sequência do escândalo Luanda Leaks.

O ângulo industrial da Mutares, que tradicionalmente mantém e cria valor para as adquiridas a longo prazo, terá sido determinante na escolha. Desde 2008, a alemã fez 75 aquisições, maioritariamente na Europa, mantendo hoje uma carteira de 32 empresas, com receitas anuais consolidadas de mais de 4 mil milhões. E algumas delas, incluindo Guascor, Exi, Nem, Balcke Dürr, Lapeyre e a operadora de transportes públicos da Dinamarca, a Arriva, podem trazer novo negócio à Efacec.

Ontem, na conferência de imprensa para anunciar o vencedor, o ministro da Economia justificou a escolha com o "reforço da autonomia financeira da Efacec e a minimização dos encargos para o Estado". Em causa estão, segundo o governo, 132 milhões injetados na empresa e 85 milhões em garantias. "Meticulosamente analisada", a proposta da Mutares "abre a possibilidade, face a um mecanismo financeiro inovador de o Estado recuperar grande parte do investimento, senão a totalidade", sublinhou. O Estado ficará com um "direito económico" que lhe garantirá a partilha de valor.

Proteção dos trabalhadores

Mais, a holding alemã, pela sua "competência e qualificação neste setor de negócio", dá "grande conforto" sobre o futuro da Efacec, já que assegura a sua manutenção como "um grande projeto industrial e tecnológico do país", diz, salientando que é "absolutamente fulcral" na economia portuguesa.

E, por isso, é tão determinante o facto de a Mutares assegurar "a preservação da força de trabalho" da Efacec, com um compromisso claro "na aposta nas qualificações e no reforço das capacidades de engenharia" da empresa.

Diz Costa Silva que a Mutares, que nos últimos anos realizou 75 operações deste tipo "com elevado êxito", quer apostar no desenvolvimento da Efacec em mercados-alvo de grande valor acrescentado, como Alemanha e EUA. Transformadores, aparelhos e equipamentos, soluções de automação e mobilidade elétrica são as quatro grandes áreas de aposta. A empresa alemã ter-se-á ainda comprometido a capitalizar a Efacec, mas o ministro não avançou valores.

Quanto aos passos seguintes, Costa Silva explicou que a conclusão do negócio está dependente de um conjunto de condições, designadamente da aprovação da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. O governo espera que tudo possa estar fechado em dois meses. O ponto mais sensível parece ser a negociação com os credores, em especial a banca, mas alguns "já deram sinais de querer participar" neste esforço, diz.

Contra estão os representantes dos trabalhadores, que defendem a manutenção da Efacec na esfera pública. Contactado pelo DN/Dinheiro Vivo, Sérgio Sales, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte, escusou-se a comentar a venda, afirmando "desconhecer os contornos do processo". Lamentou a "falta de informação" aos trabalhadores e seus representantes e reiterou que a venda é "um erro tático para o país".