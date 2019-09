Governo assina 10 pactos para aumentar competitividade das empresas

O Governo acaba de celebrar mais 10 Pactos Setoriais para a Competitividade e Internacionalização dos clusters portugueses. Estes acordos integram um conjunto de iniciativas em áreas como a digitalização das indústrias (indústria 4.0), capacitação de recursos humanos, consolidação dos fatores de atratividade externa do país, internacionalização e promoção da investigação e desenvolvimento.

O objetivo é o desenvolvimento de uma economia circular, uma eficaz transição energética e ecológica e a melhoria da envolvente regulamentar e legal das empresas.

O ministro Adjunto e da Economia assinou hoje (quarta-feira) pactos com os clusters AED Cluster, Plataforma Ferroviária Portuguesa, Cluster de Competitividade da Petroquímica, Química Industrial e Refinação, Cluster do Calçado e da Moda, Cluster do Mar Português, Cluster Portugal Mineral Resources, Cluster Habitat Sustentável, Smart Cities Portugal Cluster, Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda e TICE.PT.

Já na primavera deste ano, o Governo assinou acordos com o Health Cluster Portugal, Portuguese Agrofood Cluster, AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção, Mobinov – Cluster Automóvel, Produtech – Tecnologias de Produção e Engineering & Tooling Cluster.

Os clusters foram reconhecidos pelo IAPMEI no âmbito do Programa Interface.