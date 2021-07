Governo autoriza CP a comprar 117 comboios. É o maior concurso de sempre

Lisboa, 15/07/2020 - Pedro Nuno Santos, economista, político e Ministro das Infraestruturas e da Habitação do Partido Socialista.. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão/Global Imagens

"Dia histórico para a ferrovia". O Governo autorizou a CP a lançar um concurso para a compra de 117 novos comboios nos próximos anos. O investimento previsto é de 819 milhões de euros, anunciou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

As 117 novas unidades são automotoras elétricas e serão entregues entre 2026 e o final de 2029, detalhou o ministro em resposta às questões dos jornalistas. As aquisições serão financiadas através do quadro financeiro plurianual porque a entrega do material circulante irá decorrer para lá de 2025.

"O caderno de encargos está pronto e vamos lançar os concursos o mais depressa possível. A adjudicação ao vencedor será no final de 2022 e teremos de esperar três a quatro anos até o primeiro comboio ser entregue", referiu Pedro Nuno Santos. Prevê-se um ritmo de entrega de três automotoras por mês a partir de 2026.

O concurso também prevê que "parte considerável dos comboios tenha incorporação nacional". Isto será possível caso a empresa que conquiste esta encomenda decida instalar uma unidade de produção em Portugal.

A maioria dos comboios (62) será utilizada nos serviços urbanos da CP: 34 unidades vão servir para a Linha de Cascais e substituir material com mais de 60 anos; 16 destinam-se aos serviços urbanos de Lisboa, nas linhas de Sintra, Azambuja e Sado; haverá ainda 12 automotoras para os serviços urbanos do Porto.

A CP também está autorizada a lançar o concurso para comprar 55 novos comboios regionais. Atualmente, este serviço baseia-se sobretudo nas mais de 50 unidades da série UTE 2240, com mais de 50 anos de serviço. A última modernização foi feita entre 2003 e 2005 e levou estes comboios a ficarem conhecidos, entre os ferroviários, como "Lili Caneças".

A aquisição deste material circulante estava prevista nas Grandes Opções do Plano 2021-2023, entregue com o Orçamento do Estado para 2021. O documento também contemplava o lançamento do concurso de 12 automotoras para o serviço de longo curso. Para já, não foi discutida esta aquisição.

O Conselho de Ministros também aprovou a reprogramação do financiamento para a compra de 22 novas automotoras para o serviço regional. O concurso foi autorizado pelo Governo em setembro de 2018; quase três anos depois, o processo está parado no Tribunal de Contas, que aguarda novos elementos da CP.

Avança centro de competências

Também na ferrovia, vai avançar o centro de competências para esta área, que ficará instalado em Guifões, no concelho de Matosinhos. Pensado desde a década de 1980, o centro irá nascer com um investimento de 12 milhões de euros ao longo dos próximos cinco anos.

CP, Infraestruturas de Portugal, Plataforma Ferroviária Portuguesa, Metro de Lisboa, Metro do Porto e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto são alguns das entidades fundadoras do projeto.

O centro de competências terá, por exemplo, uma escola dedicada à ferrovia, que irá formar novos profissionais na área e que poderão contribuir para a produção de alguns dos mais de 100 novos comboios que a CP vai receber até ao final desta década

O Conselho de Ministros também deu autorização para a Infraestruturas de Portugal avançar com todos os estudos necessários à concretização dos investimentos na rede ferroviária nacional até ao final desta década.

A eletrificação da restante rede ferroviária nacional, a construção da nova linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, do novo troço entre Braga e Valença e a ligação entre a linha de Cintura e a linha de Cascais são as principais obras previstas ao abrigo do Programa Nacional de Investimentos 2030.

(Notícia atuaizada pela última vez às 15h25 com mais informação)