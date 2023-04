O ministro das Finanças, Fernando Medina. © Gerardo Santos / Global Imagens

O governo aprovou uma resolução que mandata as Finanças a iniciar a reprivatização da TAP. Processo de avaliação e elaboração do caderno de encargos deverão estar concluídos antes do verão, em julho, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante o briefing do Conselho de Ministros.

(Em atualização)