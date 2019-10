Governo britânico abre candidaturas a startups nacionais

O Global Entrepreneur Programme (GEP), programa de mentoria e aceleração promovido pelo Department for International Trade do Reino Unido, abre agora candidaturas às startups que estejam presentes em Lisboa por ocasião da Web Summit. Esta é a primeira vez que a iniciativa abre uma call europeia e as candidaturas decorrem até dia 21 de outubro.

O GEP, que desde 2010 já ajudou centenas de empresas a captar mais de mil milhões de euros de investimento, apoia as empresas mais inovadoras de base tecnológica no seu crescimento e internacionalização.

“Quisemos aproveitar o maior evento de tecnologia na Europa que decorre em Portugal, um dos ecossistemas mais vibrantes atualmente, para dar a conhecer o programa a mais empreendedores e as vantagens do Reino Unido como plataforma para uma estratégia de internacionalização de sucesso”, diz João Sebastião, Diretor do Department for International Trade na Embaixada do Reino Unido em Lisboa.

É “uma oportunidade única para todos os empreendedores presentes na Web Summit, mas em especial para as empresas portuguesas, que terão acesso a este palco privilegiado no seu próprio país”, sublinha.

Os projetos que se destacarem nas candidaturas terão a oportunidade de apresentar o seu pitch no dia 6 de novembro, num típico autocarro britânico de dois andares, a um painel composto por mentores do programa, incluindo Shalini Khemka, CEO da E2Exchange, uma associação de empreendedorismo fundada com o apoio de Sir Richard Branson.

As startups vencedoras irão receber apoio do Governo através da disponibilização das redes de contactos dos mentores que integram este programa, contactar especialistas na indústria e captar investimento no mercado de capital de risco do Reino Unido.