Governo britânico admite colocar exército a fornecer combustível para postos de gasolina

Boris Johnson © EPA

Durante este fim de semana, os britânicos acorreram aos postos de abastecimento de combustível. Segundo a Reuters, mais de 90% dos postos localizados nas principais cidades britânicas estão já sem combustível para abastecer os consumidores. Um problema que é o reflexo da ausência de camionistas para transportar estes bens. Perante este cenário, Londres admite colocar o exército a fazer o transporte.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai reunir-se esta segunda-feira com os membros do seu executivo e, de acordo com o jornal The Guardian, vai estar em cima da mesa a "Operação Escalin", que poderá assim colocar o exército a responder a esta emergência.

Já ontem, o ministro com a pasta do Comércio, o do Transportes e o da Administração Interna estiveram reunidos, debatendo a "Operação Escalin". Desenhada há anos durante o planeamento de um eventual Brexit sem acordo, esta operação prevê colocar centenas de militares a levar combustível de reserva para os postos. Segundo o jornal, a expectativa é que ativar este plano possa demorar até três semanas.

Londres terá de decidir como vai proceder nesta circunstância, sendo que, fontes do The Guardian admitem que a escassez de combustíveis vai prolongar-se por, pelo menos, mais cinco dias, podendo durar um período de tempo superior se os cidadãos não alterarem o comportamento.

Esta nova crise surge poucos dias depois de o Executivo de Boris Johnson ter gasto milhões de libras para travar a escassez de alimentos devido à subida dos preços do gás natural, segundo a Reuters. A associação britânica que representa os retalhistas de combustíveis, a PRA (sigla em inglês), apela à calma. "Infelizmente, estamos a assistir à compra de combustíveis [movida] pelo pânico em muitas áreas do país", disse Gordon Balmer, líder da PRA, à agência de notícias. "Precisamos de alguma calma", disse e apelou à calma dos cidadãos, alertando que esvaziando os postos os piores receios podem confirmar-se.

O The Guardian acrescenta ainda que são crescentes os receios de que o Reino Unido possa estar prestes a entrar no segundo "inverno de descontentamento" e que as prateleiras dos supermercados e outros estabelecimentos podem estar mais vazias do que o normal antes do Natal.