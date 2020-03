Governo britânico prepara resgate para companhias aéreas

O Governo britânico está a desenhar um plano de resgate para as companhias aéreas. O plano poderá seguir os mesmos moldes utilizados com os bancos durante a crise financeira de 2008: o Estado usa o dinheiro dos contribuintes para comprar participações nos bancos, obriga-os a cumprir regras e, mais tarde, vende essas mesmas ações a investidores privados, de uma só vez ou em várias ‘fatias’.

O plano que está a ser desenhado poderá incluir várias companhias regionais e até a British Airways e a Virgin Atlantic, segundo informação adiantada este sábado pelo Financial Times, citando fontes ligadas ao processo. As companhias aéreas estão a reduzir fortemente a sua atividade nos últimos dias, à medida que os países implementam planos de restrição de deslocação aos seus habitantes. A falta de procura tem levado à diminuição da oferta.

Mais detalhes sobre este plano deverão ser conhecidos em meados da próxima semana.

Fora do Reino Unido, começam a ser anunciados vários planos para salvar o sector da aviação. Para tentar minimizar os efeitos para as empresas de aviação, a braços com milhares de cancelamentos, o Conselho Europeu propõe uma suspensão, de forma temporária, das exigências inerentes às faixas horárias (slots) que obrigam as companhias aéreas a cumprir pelo menos 80% dos seus slots de descolagem e aterragem para que, no ano seguinte, possam continuar a tê-los.

Nos Estados Unidos, o Senado já aprovou um pacote de garantias para companhias aéreas avaliado em 50 mil milhões de dólares.