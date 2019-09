Governo britânico recusou resgate de 170 milhões à Thomas Cook

O Governo britânico recusou um resgate financeiro de 150 milhões de libras (169,7 milhões de euros) à recém-falida agência turística Thomas Cook. O primeiro-ministro, Boris Johnson, sustenta esta posição com questões morais e com impacto que isto teria junto dos contribuintes locais.

Resgatar a Thomas Cook “iria implicar muito dinheiro dos nossos contribuintes, não seria do interesse nacional e seria um risco moral”, afirmou o chefe do Governo do Reino Unido, na viagem entre Londres e Nova Iorque para a assembleia-geral da Nações Unidas, citado pela Bloomberg.

Boris Johnson defendeu ainda regras mais apertadas para evitar futuras falências de agências de viagens. “Temos de encontrar forma de estas empresas, de uma forma ou outra, protegerem-se de futuras falência. Uma dessas formas implica refletir de que forma poderemos motivar devidamente as administrações.

Agora, a prioridade do primeiro-ministro passa por repatriar os 150 mil turistas britânicos que ficaram sem avião para voltar a suas casas. A nível mundial, cerca de 600 mil turistas terão de ser repatriados.

O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência esta segunda-feira depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência e, por isso, entrará em “liquidação imediata”.

O grupo precisava de arrecadar 200 milhões de libras (cerca de 227 milhões de euros) em fundos adicionais, reivindicados pelos bancos, como o RBS ou o Lloyds. A grave situação financeira da empresa teve impacto imediato junto de clientes que gozam pacotes de férias organizados pela operadora de viagens no exterior.

Estes não conseguiram sair dos complexos (hotéis e resorts), sem pagar os valores decorrentes das estadas, já depois de terem efetuado o mesmo pagamento à Thomas Cook.

A empresa, com 178 anos de atividade, tinha previsto assinar esta semana um pacote de resgate com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun, estimado em 900 milhões de libras (1.023 milhões de euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos que o grupo tivesse novas reservas para o inverno.

As dificuldades financeiras da empresa acumularam-se no ano passado, mas em agosto foram anunciadas negociações com o grupo chinês Fosun, dono da Fidelidade.