Governo compensa transportadoras rodoviárias por perda de receitas

O Governo vai compensar as transportadoras rodoviárias pela perda de receitas das últimas duas semanas. A medida foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, que aprovou o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, assim como um novo conjunto de medidas extraordinárias de resposta ao novo coronavírus.

“Considerando as medidas adotadas para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública e garantir a segurança de utilizadores e trabalhadores, com impactos diretos na redução das receitas das operadoras de transporte público, justifica-se o desenvolvimento de mecanismos que promovam a sustentabilidade daquelas empresas e permitam a manutenção do serviço público de passageiros em níveis que permitam satisfazer necessidades mínimas de mobilidade”, refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Nas últimas três semanas, as empresas rodoviárias sofreram uma quebra entre 80% e 90% no número diário de passageiros. Sem apoio do Estado, as transportadoras admitiram começar a parar veículos e deixar de prestar serviço público caso não recebessem qualquer apoio, conforme admitiu na quarta-feira a associação ANTROP, que representa boa parte destas empresas.

Na terça-feira, as transportadoras começaram a pedir o acesso ao regime de lay-off, com a suspensão de contratos de trabalho e o corte de parte do salário. Foi o caso do grupo Transdev (2000 trabalhadores) e do grupo Rodoviária do Tejo (750 trabalhadores).