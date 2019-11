Governo confirma inglesa Aethel Mining ao leme das Minas de Moncorvo

“A Aethel Mining está muito entusiasmada com o reinício da operação mineira neste ativo histórico e que levará Portugal de volta a uma posição de liderança na mineração europeia.”

Foi desta forma que a empresa britânica, detida por Ricardo Santos Silva e Aba Schubert e sediada em Londres, reagiu hoje à notícia da aprovação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) que lhe permite assumir o controlo das Minas de Moncorvo. As jazidas de ferro poderão enfim ser exploradas, pondo fim a um processo que se esperava que estivesse terminado no início deste ano.

Em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, os acionistas da Aethel Mining – que têm “uma longa história de sucesso em investimento em ativos de mineração” em todo o mundo, contando ainda com uma equipa de engenharia especializada em Portugal “preparada para iniciar operações” – confirmam o entusiasmo com um projeto que “impulsionará a economia local trazendo mais emprego e atividade comercial”.

O desenvolvimento deste projeto, situado no coração da Europa, permite à Aethel Mining fazer “pleno uso da sua visão de sustentabilidade e sensibilidade ambiental – um fator que diferencia este projeto”, consideram os responsáveis, apontando entre as vantagens que as Minas de Moncorvo oferecem à empresa britânica não apenas as suas perspetivas económicas, mas também o perfil de sustentabilidade – sendo um depósito de minério de ferro muito significativo – e o potencial para revitalizar um ativo histórico da economia local.

“Expressamos também a satisfação por trabalhar com as autoridades locais e a gratidão pelo seu contínuo apoio, para desenvolver rapidamente as minas no contexto das metas de sustentabilidade e impacto social da Aethel Mining”, reforçou Ricardo Santos Silva.

Há praticamente um ano que se esperava a decisão que permitirá às minas de ferro voltar à atividade, na sequência do contrato assinado há três anos. Leia e oiça aqui a reportagem da TSF sobre as Minas de Moncorvo.