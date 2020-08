Governo cria grupo de trabalho para reanimar termas

O Governo quer reanimar o negócio das termas. Esta atividade turística vai ter um grupo de trabalho a cargo das secretarias de Estado do Turismo, da Saúde e também da Energia, segundo o despacho conjunto publicado esta terça-feira em Diário da República.

Em 2019, o turismo termal faturou 12 milhões de euros (+15%) e contou com um total de 39 mil utentes (+15%), segundo a associação que representa estas unidades. Este crescimento deveu-se à reposição das comparticipações por parte do Serviço Nacional de Saúde. Há 46 termas ativas em Portugal, segundo dados de junho de 2020.

Ainda assim, segundo o Governo, “turismo termal tem registado, de um modo geral, indicadores decrescentes desde 2011”. Dar a volta à situação depende de uma “avaliação do impacto económico da atividade termal e identificar constrangimentos e instrumentos que permitam dinamizar este setor da indústria do turismo de saúde e bem-estar”.

Coordenado pelo gabinete do secretário de Estado da Saúde, o grupo de trabalho vai contar com 10 elementos: do lado do Governo, um representante das secretarias de Estado do Turismo, Saúde e Energia; também haverá um membro do Turismo de Portugal, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral de Energia e Geologia, Ordem dos Médicos, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação das Termas de Portugal e ainda da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia.

Nenhum dos membros será remunerado embora possam existir encargos relativos a despesas de deslocação.

O grupo de trabalho terá de apresentar um relatório intercalar ao fim de seis meses e um relatório final ao fim de um ano, ou seja, entre agosto e setembro de 2021.