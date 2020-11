Governo criou grupo para estudar e avaliar tráfego noturno no aeroporto de Lisboa

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de outubro de 2020. © António Cotrim/Lusa

O governo vai analisar o tráfego aéreo noturno na zona de Lisboa. Para isso, e de acordo com o comunicado enviado às redações, foi criado um grupo de trabalho para "o Estudo e Avaliação do Tráfego Noturno no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa".

Uma medida que surge depois de o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes, ter adiantado na audição parlamentar sobre o tema no passado dia 7 de outubro, que estava a ser preparada esta equipa.

"Este grupo de trabalho tem como objetivo: identificar as medidas necessárias para se acabar com os incumprimentos ao limite dos 91 voos noturnos semanais, bem como refletir em torno da possibilidade e dos impactos da redução da sua redução; analisar a possibilidade de se estabelecer um período noturno específico com restrições mais severas; estudar medidas de layout e operacionais que contribuam para a redução do ruído".

O grupo de trabalho tem seis meses para realizar esta avaliação, período de tempo que pode ser prorrogado por seis meses adicionais. A equipa será constituída por representantes do ministério das Infraestruturas e da Habitação, que preside, da secretaria de Estado do Ambiente, da ANA Aeroportos, da ANAC, da NAV e da APA.