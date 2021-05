Governo de Boris Johnson apela a que ingleses não vão ainda de férias para Espanha

Barco no rio Tamisa, em Londres. © JUSTIN TALLIS / AFP

Londres pede aos seus cidadãos para não irem de férias para Espanha, escreve o jornal The Guardian. Madrid levantou as restrições aos turistas britânicos podendo estes ir passar férias ao território espanhol. Contudo, a ministra britânica Anne-Marie Trevelyan apelou à população para não se deslocar a Espanha.

Espanha continua na chamada lista amarela do Reino Unido, o que significa que as pessoas não devem deslocar-se àquele território, com exceção de motivos essenciais do foro familiar e de negócios. Caso os britânicos optem por se deslocar, terão de cumprir uma quarentena de 10 dias no regresso a casa, bem como ser testados antes de embarcarem para casa e já em solo britânico.

Em declarações à televisão Sky News, citadas pelo The Guardian, a governante britânica explicou que "como continuamos a tentar lentamente deslocarmo-nos no nosso mapa para sermos capazes de abrir a 21 de junho, queremos fazê-lo de uma forma cuidada e constante".

Anne-Marie Trevelyan falou também a Times Radio e, citada pela o jornal, acrescentou que: "a realidade, neste momento, é que os países na lista amarela ainda não cumprem os critérios para que os nossos cientistas digam que eles devem ingressar na lista verde". "Por isso, a recomendação continua a ser não vão a menos que tenham mesmo e, lembrem-se que, se forem, terão de cumprir quarentena de 10 dias que vai ser monitorizada", sustentou ainda.

Na semana passada, o governo liderado por Pedro Sanchez emitiu uma lista de dez países seguros de onde os seus cidadãos podem viajar para Espanha sem restrições a partir desta segunda-feira, 24 de maio: Reino Unido, Japão, China, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Israel, Coreia do Sul, Tailândia e Ruanda.

E, segundo o jornal Cinco Días, desta lista o Reino Unido é destino mais importante. No ano antes da pandemia, com origem neste mercado chegaram a Espanha 19 milhões de turistas, o que representou 22% do total de turistas estrangeiros em Espanha.

Neste momento, Portugal é o único país da União Europeia que está na chamada lista verde de Londres, o que permite que os seus cidadãos viagem para Portugal sem restrições e sem quarentena no regresso. Londres indicou que vai rever esta lista a cada três semanas, podendo fazê-lo mais cedo caso surjam motivos que o justifiquem. Assim, no início do próximo mês o governo de Boris Johnson irá decidir que países estão em cada lista a partir de 7 de junho.

Também a partir de 7 de junho, e com o objetivo de incentivar o turismo - um dos motores da economia espanhola - o governo de Madrid vai permitir a entrada sem restrições de todas as pessoas que possam atestar que estão vacinadas contra a covid-19, independentemente do país de origem.