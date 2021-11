Governo de Macau espera 14 mil milhões de euros de receitas do jogo

Visitors wear face masks as they walk inside the Venetian casino hotel resort in Macau on January 22, 2020, after the former Portuguese colony reported its first case of the new SARS-like virus that originated from Wuhan in China. - Macau on January 22 reported its first confirmed case of the new SARS-like coronavirus as authorities announced all staff in the city's bustling casinos had been ordered to wear face masks. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) © AFP

Do valor bruto das receitas do jogo, 35% vão para os cofres do território. Os últimos dados divulgados pelo Governo indicaram uma quebra de 40% na receita bruta acumulada, até outubro, devido a uma quebra acentuada do número de turistas no território, ainda com fortes restrições fronteiriças.

O Governo estima, assim, um aumento de 4,5% da despesa orçamentada, comparativamente com a de 2021, de acordo com a proposta de lei do orçamento para o próximo ano, entregue no final de outubro na Assembleia Legislativa (AL).

"Devido ao impacto contínuo provocado pela pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, está previsto que a situação económica da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] em 2022 continue a ser crítica, sendo necessário um certo tempo para a sua recuperação", sublinha a proposta.

O orçamento para 2022 vai continuar a registar um défice orçamental "que será suprido através da mobilização da reserva financeira", de 30,3 mil milhões de patacas (3,3 mil milhões de euros), "uma vez que as receitas orçamentadas não são suficientes para cobrir as despesas orçamentadas".

Para 2022, o Governo prevê despesas de 99,4 mil milhões de patacas (10,7 mil milhões de euros) e receitas de 100,1 mil milhões de patacas (10,8 mil milhões de euros), com um saldo do orçamento ordinário integrado da RAEM de 641,8 milhões de patacas (69 milhões de euros), "constituído, unicamente, pelos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos", indica o documento.

No orçamento para o próximo ano, o Governo vai dar continuidade a uma série de "medidas favoráveis à população", como o "plano de comparticipação pecuniária", o "programa de comparticipação nos cuidados de saúde" e a "subvenção do pagamento de tarifas de energia elétrica para cada unidade habitacional", entre outros.

Estas medidas vão cifrar-se em 20,4 mil milhões de patacas (2,2 mil milhões de euros).

O Governo propõe ainda a continuação de uma série de medidas de dedução e isenção fiscais, no valor total de 3,09 mil milhões de patacas (334 milhões de euros).

Por outro lado, a proposta mantém inalterada o valor do índice de vencimentos dos trabalhadores da função pública em 2022.