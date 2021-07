Governo destaca "importante etapa" a luz verde de Bruxelas à TAP

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, intervém durante a sua audição perante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de outubro de 2020. © António Cotrim/Lusa

O Governo fala numa "importante etapa" a notificação da Comissão Europeia relativa ao plano de reestruturação da TAP. Em comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira pelos ministérios das Finanças e das Infraestruturas, o executivo garante "total empenho e disponibilidade" para colaborar com Bruxelas" para garantir a viabilidade do financiamento do resgate da companhia aérea portuguesa.

"Esta é uma importante etapa para a Comissão Europeia tornar mais sólida, nomeadamente do ponto de vista jurídico, as soluções que vierem a ser encontradas para assegurar a viabilidade futura da TAP sem a dependência de recursos públicos", assim refere o documento.

A Comissão Europeia voltou a aprovar a ajuda de emergência de 1200 milhões à TAP e "abriu uma investigação aprofundada para avaliar se o plano de reestruturação dado à TAP está em linha com as regras da UE sobre ajudas de Estado atribuídas a companhias em dificuldade".

Assim, a ajuda de 1200 milhões de euros que foi injetada na companhia aérea não tem de ser reembolsada.