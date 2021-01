Governo: É "falso que a administração da TAP tenha proposto" claúsula que proibe direito à greve

Porto, 02032010 -aeroporto sá Carneiro / aviões da Tap (Foto Lisa Soares / Global Imagens) © Lisa Soares / Global Imagens

O governo nega que a administração da TAP tenha proposto aos sindicatos uma cláusula que impeça o direito à greve dos trabalhadores da empresa. "É falso que a Administração da TAP, S.A., tenha proposto aos sindicatos uma cláusula inconstitucional que proíbe o recurso do direito à greve", começa por assinalar a nota do ministério das Infraestruturas, enviada às redações.

Esta manhã, durante uma audiência parlamentar, alguns deputados insurgiram-se contra uma proposta do acordo de emergência que prevê, além dos cortes salariais, o compromisso de que não vão recorrer a meios de luta laboral. Uma informação que, foi, de resto, avançada nos últimos dias pelo Público.

O ministério de Pedro Nuno Santos indica que "a cláusula que foi proposta decorre do artigo 542.º do Código do Trabalho, sendo comumente designada como 'cláusula de paz social relativa'". Cláusula essa, acrescentam, que foi proposta aos representantes dos trabalhadores e que "propõe que, durante a vigência do Acordo, os sindicatos se comprometem a não recorrer a meios de luta laboral relativamente às matérias que sejam objeto de acordo, comprometendo-se a TAP, por sua vez, a tudo fazer para garantir a normalização da operação da companhia e a valorização das condições de trabalho dos trabalhadores".

"À luz da cláusula em apreço, os sindicatos poderiam sempre, em qualquer circunstância, exercer o direito de greve relativamente a outras matérias não previstas no Acordo ou, mesmo, em relação a estas matérias, caso entendessem que estas não estavam a ser cumpridas pela Administração da TAP", acrescenta o comunicado.

Por isso, remata o governo, "o direito à greve, atenta a sua irrenunciabilidade constitucional, não foi - nem poderia ser - posto em causa".

Esta manhã, o sindicato que representa os tripulantes do grupo TAP esteve no Parlamento e defendeu que o acordo de emergência, que o governo tenta alcançar com os representantes dos trabalhadores, representa um "atentado aos direitos dos trabalhadores". Numa audiência parlamentar aos sindicatos que representam os funcionários, o sindicato garantiu que as medidas voluntárias apresentadas permitem os cortes necessários na massa salarial, não sendo necessários despedimentos. Já o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA) refutou a ideia de que não há despedimentos na Portugália.