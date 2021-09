Governo escolhe DST e SING para terceira fase de reprivatização da Efacec

São Mamede de Infesta, 26/11/2020 - A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação Bebidas Hotelaria e Turiso de Portuga promoveu esta manhã uma ação de protesto e denúncia pública na Efacec, onde a Eurest explora cantinas e refeitórios. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira / Global Imagens

A reprivatização da Efacec vai avançar para uma terceira e última fase, com dois candidatos - a DST e a SING - a serem chamados a submeter propostas "vinculativas melhoradas e finais".

"Foi aprovada a resolução que, sob proposta da PARPÚBLICA, estabelece a realização de uma terceira fase de negociações do processo de alienação das ações da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A. (Efacec), com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais. Foram selecionados a participar nesta terceira fase os dois investidores que apresentaram propostas vinculativas. Esta terceira e última fase faz parte de um processo de venda transparente, competitivo e concorrencial, que valoriza a mais valia industrial, o conhecimento técnico e humano e a excelência da Efacec, bem como a sua contribuição para a economia nacional e, em particular, para o setor exportador Português, salvaguardando, desta forma, o interesse público", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 2 de setembro.

A 21 de julho, a Parpública informou o mercado que apenas duas empresas apresentaram propostas vinculativas para a compra dos 71,73% da Efacec Power Solutions que o Estado privatizou em 2020. Em nota publicada no seu site naquela altura, a Parpública dá conta que recebeu propostas vinculativas da bracarense DST e da maiata SING - Investimentos Globais, SGPS, da família que controla a Sodecia.

"No seguimento do Processo de Reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., a Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. informa que recebeu, no prazo estabelecido, ou seja, até às 13h do passado dia 19 de julho, duas propostas vinculativas por parte das entidades DST - SGPS, S. A. e SING - Investimentos Globais, SGPS, S. A., as quais serão analisadas nos termos e para os efeitos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2020, de 21 de dezembro", pode ler-se no comunicado de 21 de julho.

O caderno de encargos da venda direta e a fixação da possibilidade de a mesma se desenrolar em duas ou três fases foi aprovado pelo conselho de ministro em dezembro. Em maio, foi encerrada a primeira fase da venda direta, com cinco dos 10 investidores interessados a transitarem para a segunda fase do processo: além dos dois grupos portugueses, havia ainda o Chint Group Corporation, da China, a Elsewedy Electric, do Egito, e a espanhola Iberdrola, que acabaram por não avançar com proposta vinculativa.

A 2 de julho de 2020, o governo anunciou que o Conselho de Ministros deu luz verde à nacionalização de 71,73% do capital social da Efacec. A nacionalização resultou do envolvimento de Isabel dos Santos no 'Luanda Leaks'.

A empresária angolana tinha entrado no capital da Efacec Power Solutions em 2015, após comprar a sua posição aos grupos portugueses José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves, ainda acionistas da empresa.