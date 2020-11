Governo holandês aprova ajuda à KLM depois de pilotos aceitarem reduzir salários

Um avião da KLM. © EPA/KOEN VAN WEEL

O ministro das Finanças, Wopke Hoekstra, tinha congelado a ajuda, sob a forma de empréstimos, ao ramo holandês da Air France-KLM, perante a recusa do sindicato dos pilotos VNV em aceitar a redução salarial.

Mas a KLM anunciou entretanto que o sindicato tinha cedido, o que levou o governo a dizer que estava pronto para emprestar 3,4 mil milhões de euros, revela a agência de notícias France-Presse (AFP).

A KLM prevê reduzir despesas em 15% e suprimir cinco mil postos de trabalho.

Cerca de três mil pilotos devem ser particularmente afetados por este plano, com baixas salariais que podem ir até 20%, segundo os meios do país.

A ​​​​​​​Air France-KLM perdeu 1,6 mil milhões de euros no terceiro trimestre, o que compara com um lucro de 363 milhões no mesmo trimestre do ano passado.