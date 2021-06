Governo impõe multas a transportadoras para assegurar tempos de espera reduzidos

Filas de camiões com destino ao Porto de Leixões intensificaram-se, em resultado da greve dos estivadores dos portos de Lisboa. Camião ; camionista ; transporte de mercadorias ; pesado de mercadorias ; contentor ; contentores ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um decreto-lei que vai impor coimas às transportadoras para assegurar tempos de espera reduzidos, segundo um comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje uma alteração ao decreto-lei que estabelece o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias, incluindo os tempos de espera, sejam elas relacionadas com transportes nacionais ou internacionais", lê-se na nota.

Esta alteração vem na sequência "do relatório entregue ao Governo pela comissão de acompanhamento que avaliou o modelo de autorregulamentação consensualizado e que concluiu que os tempos de espera continuam a ser excessivos e que isso tem sido prejudicial para a economia nacional e para a produtividade empresarial".

"Recorde-se que em dezembro de 2019 foi assinado um Acordo-Quadro por quase duas dezenas de organizações do setor, com vista a agilizar e reduzir os tempos de espera nas operações de carga e descarga, garantir a atribuição de condições mínimas de higiene e salubridade aos motoristas que no exercício da sua atividade se deslocam aos locais de carga e descarga das mercadorias e reconhecer a necessidade de ser cumprido o Acordo Coletivo de Trabalho em vigor no setor", disse a tutela.

Tendo em conta a "insuficiência da autorregulamentação, o Governo decidiu alterar o Decreto-Lei n.º 293/2003, de 19 de novembro, consagrando normativos relativos às matérias relacionadas com cargas e descargas, tempos de espera, fiscalização e regime sancionatório".

O ministério informa que, "entre as novas disposições legais, conta-se a definição de que o tempo máximo de espera para cada operação de carga e descarga das mercadorias é de duas horas sem incluir o tempo necessário para a operação em si; definem-se indemnizações aos vários agentes no processo sempre que as normas não sejam respeitadas; e definem-se coimas que vão dos 1.250 euros aos 15 mil euros consoante se trate de pessoa singular ou coletiva".

A fiscalização desta legislação estará a cargo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Contactado pela Lusa, José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) disse que "é importante a publicação, mas acima de tudo é preciso fazer com que a lei seja cumprida", recordando o trabalho feito no âmbito do Acordo-Quadro.

"O documento que esteve em discussão pública refletiu muito do que foi toda a discussão no âmbito da comissão de acompanhamento das cargas e descargas e reafirma tudo aquilo que nós temos vindo a defender e que faz parte do contrato coletivo de trabalho do setor", referiu, lembrando que "o próprio Acordo-Quadro diz que não compete ao motorista fazer as cargas e descargas, têm que ser as entidades que emitem a mercadoria ou as que rececionam".

Em fevereiro, os sindicatos que representam os motoristas de pesados de mercadorias manifestaram satisfação pelo facto de o ministro das Infraestruturas ter assumido que o Governo iria em breve regular por via legislativa as cargas e descargas, geradoras de polémica no setor.

"Depois de tomar conhecimento de que a autorregulação não funcionou relativamente às cargas e descargas, o ministro das Infraestruturas assumiu que irá resolver a situação através de um ato legislativo e nós concordamos que é essa a solução", disse à agência Lusa, nessa altura, José Manuel Oliveira.

Em 2019 foi assinado um Acordo Quadro sobre Cargas e Descargas em que as empresas de transportes e as de logística e distribuição assumiam que estas tarefas não eram da responsabilidade dos motoristas, embora com algumas exceções.

O acordo também estabelece os tempos de espera para a realização das operações de carga e descarga.

"Está tudo regulado no Acordo Quadro, mas a autorregulação não funcionou porque as grandes empresas de logística e distribuição não têm cumprido", disse José Manuel Oliveira.

O sindicalista referiu então que a Comissão de Acompanhamento do Acordo Quadro sobre Cargas e Descargas elaborou um relatório que apresentou numa reunião com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, que prometeu, nessa altura, que esta matéria seria regulada por via legislativa, a ser publicada tão breve quanto possível, assim que a proposta de lei seja aprovada pelo Conselho de Ministros e promulgada pelo Presidente da República.