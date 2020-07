Governo lança apoio para a retoma das empresas

Há mudanças nos apoios do Estado às empresas que sofreram quebras de faturação por causa da pandemia. O lay-off simplificado só vai existir para as empresas obrigadas a permanecerem encerradas; depois disso, o Governo lançou um apoio para as entidades que sofreram uma quebra de volume de negócios acima de 75%, anunciou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, após a reunião extraordinária desta segunda-feira do Conselho de Ministros.

O apoio para perdas de faturação acima de 75% “terá uma comparticipação de 35% da parte da Segurança Social relativamente às horas trabalhadas”. Também haverá apoio para as horas não trabalhadas, detalhou a ministra. Esta medida irá vigorar até ao final deste ano.

Ana Mendes Godinho também anunciou regimes diferentes de contribuições sociais conforme a dimensão das empresas que sofreram os impactos da pandemia. Este regime sucede à isenção de contribuições para todas as empresas que estivessem em lay-off.

As micro, pequenas e médias empresas vão manter a isenção das contribuições sociais, como a taxa social única, durante os meses de agosto e de setembro. Entre outubro e dezembro, terão uma redução das contribuições na ordem dos 50%.

As grandes empresas terão uma redução de 50% nas contribuições nos meses de agosto e de setembro. No último trimestre, pagarão as contribuições como acontecia antes da pandemia.

Atualmente, o regime simplificado ainda em vigor (até final do mês) só pode ser acedido por empresas que tenham tido quebras de negócio de 40% ou superiores. O salário por trabalhador poderia sofrer um corte de até um terço, ou seja, só recebia dois terços do ordenado.

(Notícia atualizada às 17h45 com mais informação)