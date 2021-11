Governo lança Portal Nacional de Fornecedores do Estado

Há, segundo os últimos dados disponíveis, cerca de 13 mil construtoras e 200 mil trabalhadores portugueses no país. Mas, até ao início deste ano, diz o Sindicato da Construção Civil, cerca de 80 mil já terão regressado. Foto: REUTERS/Mike Hutchings

O governo lançou nesta sexta-feira, 5 de novembro, o Portal Nacional de Fornecedores do Estado. Este portal é promovido pelo IMPIC, I.P. - Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. e, de acordo com o comunicado do ministério das Infraestruturas, tem como objetivo "tornar mais simples a interação dos cidadãos e das empresas com os serviços públicos".

O portal tem três aéreas de acesso: uma destinada aos fornecedores do Estado (que permite o registo de dados identificativos do fornecedor, a gestão de catálogos e a validação da habilitação), outra para as Entidades Adjudicantes (onde é possível consultar e obter informação relevante relativa aos fornecedores do Estado) e, por fim, uma para o público em geral (de acesso livre e consulta de informação tornada pública pelos fornecedores do Estado).

"Outra das vantagens do novo Portal é também o de permitir que pessoas singulares e coletivas, nele registadas, fiquem dispensadas de entregar os documentos comprovativos da sua situação tributária e contributiva junto das entidades adjudicantes", explica o comunicado do ministério de Pedro Nuno Santos.

Este portal vai ainda permitir, segundo a mesma fonte, "simplificar e agilizar" os procedimentos de "verificação e comprovação da inexistência de impedimentos à contratação previstos no Código dos Contratos Públicos, bem como da confirmação da situação tributária e contributiva dos fornecedores para efeitos de pagamentos relacionados com contratos públicos".

"O Portal Nacional de Fornecedores do Estado tem também como objetivo estruturar um catálogo de fornecedores do Estado, por tipo de bens, serviços ou obras a realizar", remata.