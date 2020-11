Governo norueguês rejeita nova ajuda à Norwegian Air

Controlo de Tráfego Aéreo da NAV - Navegação Aérea de Portugal. © Arquivo/Global Imagens

O futuro da companhia aérea Norwegian Air está envolto em incerteza. A empresa, tal como muitas outras congéneres europeias, atravessa uma fase conturbada. A pandemia levou ao cancelamento de milhares de voos. Na primavera, e devido a forte queda na procura, a companhia aérea pediu apoio financeiro ao governo de Oslo. A ajuda foi concedida. Porém, a pandemia continua a arrastar-se e os efeitos para a aviação continuam a ser pesados.

A elevada quebra na procura mantém-se, o que fez com que a Norwegian Air tenha voltado a pedir ajuda financeira ao governo norueguês. Contudo, Oslo negou-o. De acordo com o The Guardian, o governo norueguês revelou esta segunda-feira que a companhia aérea não iria receber ajuda financeira adicional "que a transportadora aérea claramente comunicou ser necessário para manter operações durante a crise de covid-19".

Até este ano, a companhia aérea tinha uma operação independente do Estado. "O facto de o nosso governo ter decidido abster-se de dar à Norwegian apoio financeiro adicional é muito desapontante e sentimos como uma bofetada na cara a todos na Norwegian que lutam pela empresa enquanto os nossos concorrentes recebem milhares de milhões de euros em financiamento dos seus governos", disse Jacob Schram, CEO, citado pelo jornal britânico.

O acordo alcançado entre Oslo e a companhia aérea, em maio, previu a concessão de um apoio de 3 mil milhões de coroas norueguesas - cerca de 282 milhões de euros no câmbio atual - depois de os principais credores da transportadora terem acedido a perdoar dívida.

A resposta negativa que o governo deu hoje surge depois, em agosto, a Norwegian ter indicado que este financiamento não era suficiente para sobreviver.