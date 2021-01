Governo poderá reduzir o número de administradores da Caixa Geral de Depósitos

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

Em vez dos atuais 20 administradores, o Governo terá decidido reduzir a dimensão do conselho de administração da CGD para 17 administradores, avança o jornal digital Eco.

Atualmente a CGD já tem um conselho de administração com 16 membros, desde a apresentação do Plano Estratégico, em 2016. Ainda assim, esta limitação servirá para evitar que a dimensão do conselho possa chegar aos 20 administradores, como já aconteceu em ocasiões anteriores.

Esta limitação vai traduzir-se numa equipa executiva de oito pessoas no máximo - como já acontece atualmente, mas com o limite máximo a poder chegar aos nove. A nível executivo o número reduzirá do limite de 11 pessoas para nove.

O Eco indica que estas alterações estão a ser elaboradas de acordo com as regras do Banco Central Europeu; as novas regras deverão ser anunciadas na assembleia geral da CGD.