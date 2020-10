Governo pretende atribuir dois canais na TDT

Comando de televisão. Migração de TDT © Pixabay

O Governo pretende atribuir dois canais na plataforma de Televisão Digital Terrestre (TDT) e criar um Plano Nacional para a Literacia Mediática, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2021 entregue esta segunda-feira no parlamento.

O governo pretende "atribuir os dois canais disponíveis na oferta da televisão digital terrestre", dando seguimento à garantia deixada em meados de julho pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, de que pretendia dar andamento a este processo.

Uma vontade anunciada pelo Governo em junho de 2016. Há quatro anos o Executivo aprovou o alargamento da oferta da TDT em Portugal, a dois canais da RTP sem publicidade - RTP3 e RTP Memória - e outros dois reservados para os privados, após concurso, um temático na área de informação e outro desportivo.

As emissões dos canais públicos RTP3 e da RTP Memória na plataforma digital terrestre arrancaram em dezembro desse ano, juntando-se a RTP1, RTP2, SIC, TVI e ainda o canal Parlamento (AR TV). O mercado aguarda o arranque do concurso para a atribuição de duas novas licenças aos privados.

"Criar um Plano Nacional para a Literacia Mediática, como forma de contrariar o défice no acesso, consulta e leitura de conteúdos informativos de imprensa, e promover o combate à desinformação e à divulgação de conteúdos falsos, preferencialmente, e desde logo, junto da população em idade escolar" é outro dos objetivos do Governo.

Nos planos do Executivo está ainda "fortalecer a competitividade de Portugal enquanto local de produção cinematográfica e audiovisual e estimular a atividade dos produtores e coprodutores nacionais, modernizando e simplificando os procedimentos para filmar em Portugal, através da articulação entre diferentes entidades públicas da Administração Central e local, através da Portugal Film Commission".