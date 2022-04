Governo prevê receber 500 milhões de euros em dividendos da CGD e Banco de Portugal

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © JOSÉ COELHO/LUSA

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 estima a entrega de quase 500 milhões de euros em dividendos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e pelo Banco de Portugal.

O documento entregue esta quarta-feira na Assembleia da República detalha que o Governo prevê receber 295 milhões de euros em dividendos pelo supervisor e 200 milhões de euros pelo banco público. Um valor, no entanto, 22% inferior aos montantes recebidos em 2021.

No total, os dividendos pagos ao Estado pelas empresas e entidades públicas totalizaram, em 2021, cerca de 644,5 milhões de euros, com o valor pago pela CGD e pelo Banco de Portugal a representar a maior fatia do bolo: 303 milhões e 336 milhões, respetivamente.

O banco liderado por Paulo Macedo entregou em 2021 aos cofres do Estado 83,6 milhões de euros referentes aos resultados de 2020 e no final do ano anunciou que iria entregar mais 300 milhões de euros de dividendo extraordinário.

Relativamente a 2022, além da CGD e do BdP, Fernando Medina, ministro das Finanças, antecipa a entrega de dividendos ao Estado pelo Banco Português de Fomento (2,6 milhões) e pelas Administrações dos Portos: do Douro, Leixões e Viana do Castelo (1,3 milhões); de Lisboa (1,7 milhões); de Sines e do Algarve (9,6 milhões); de Setúbal e Sesimbra (1,1 milhões de euros). Tudo somado dá um encaixe de cerca de 511 milhões de euros.

A nova proposta de Orçamento do Estado de 2022 vai ser votada na generalidade nos dias 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global agendada para 27 de maio.