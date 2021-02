Governo quer injetar 200 milhões na TAP para assegurar tesouraria

© Leonel de Castro/Global Imagens

O Governo está a negociar com Bruxelas uma injeção imediata de mais de 200 milhões de euros na TAP, de forma a garantir o pagamento de salários aos trabalhadores e obrigações a fornecedores.

A TAP carece desta injeção para fazer face a necessidades de tesouraria que só estão asseguradas até ao fim de março, avança esta sexta-feira o Jornal Económico. A companhia aérea portuguesa precisa de cerca de 100 milhões de euros por mês.

Para resolver a falta de liquidez da transportadora aérea enquanto o plano de reestruturação não é aprovado, o Executivo português quer antecipar um apoio do Estado, mas para isso precisa do aval favorável da Comissão Europeia.

"O valor da injeção de fundos está a ser negociado com Bruxelas" com o objetivo de "permitir fazer a ponte entre o momento atual e a conclusão do plano com a aprovação que permite a sua implementação", disse fonte ligada ao processo ao Jornal Económico.

Recorde-se que o plano de reestruturação da TAP está ainda em negociações com a Direção-Geral da Concorrência, sendo que estas só deverão estar fechadas no decorrer do segundo trimestre do ano. Neste cenário, a TAP precisa de uma injeção de liquidez para fazer face às suas obrigações.