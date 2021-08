Governo reforça 'cheque' para comprar bicicletas

Ciclovias da Povoa de Varzim. © Pedro Correia/Global Imagens

O Governo reforçou o 'cheque' para comprar bicicletas. O Fundo Ambiental injetou meio milhão de euros na medida de apoio à aquisição de veículos sem emissões, segundo despacho publicado esta terça-feira em Diário da República.

Subiu de 650 mil para 1,1 milhões de euros (mais 450 mil euros) o orçamento para a compra de bicicletas, motos ou ciclomotores. Sejam particulares ou empresas, as ajudas serão de até 350 euros por unidade, com a comparticipação de até metade do preço. Os particulares apenas poderão apresentar uma candidatura; as empresas terão direito a um máximo de quatro ajudas.

No caso das bicicletas convencionais, sem assistência elétrica, o envelope financeiro duplicou para 100 mil euros. O Fundo Ambiental comparticipa em 20% no valor da aquisição, no máximo de 100 euros.

A grande fila de espera para beneficiar da ajuda do Estado explica o reforço do orçamento para a compra de bicicletas.

Até agora, apenas seria possível acomodar 1857 candidaturas para a compra de bicicletas elétricas; no final da semana passada, já tinham sido aceites 1300 candidaturas mas havia 1169 concorrentes por validar. Com maior pedalada do Estado, será possível responder a até 3142 pedidos.

Nas bicicletas convencionais, até agora, o Estado só podia ajudar 500 portugueses mas já tinham sido aceites 613 pedidos e ainda havia 481 candidaturas por validar. A duplicação do orçamento também permitirá apoiar 1000 candidaturas mas tal poderá não ser suficiente.

Não existem alterações nas restantes tipologias.

Há três milhões de euros para a compra de automóveis elétricos: 2,1 milhões de euros para veículos ligeiros de passageiros e 900 mil euros para carros ligeiros de mercadorias.

Nos ligeiros de passageiros, cada particular poderá receber uma ajuda de 3000 euros, para um automóvel com um valor máximo de 62 500 euros. Há 700 "cheques" disponíveis e as empresas estão excluídas. Mas tudo indica que a ajuda para os particulares será esgotada nas próximas semanas: já foram aceites 695 pedidos e ainda há 112 processos por validar.

Há 900 mil euros para comprar carrinhas elétricas: cada incentivo vale 6000 euros e destina-se a pessoas singulares com atividade empresarial ou pessoas coletivas. Neste caso, não está previsto que o apoio esgote.

É a primeira vez que o Fundo Ambiental reforça, no próprio ano, o orçamento do incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões 2021. Desde 2017, o Estado apenas redistribuía as verbas que restavam das tipologias com menos procura para os veículos com maiores candidaturas e que ficavam em lista de espera.