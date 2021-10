Governo reforça SNS com 700 milhões de euros

Lisboa, 16/06/2021 - Hospital Santa Maria na enfermaria COVID 19 - Medicina 2 A. Enfermeira carrega Ventilador (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O Governo prevê reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 700 milhões de euros. "O reforço da capacidade do SNS continuará, com um aumento do orçamento cerca de 700 milhões de euros, de forma a recuperar rapidamente a atividade assistencial, através da contratação adicional de profissionais de saúde e do ganho de autonomia dos serviços de saúde para contratarem profissionais em falta", pode ler-se na proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue nesta segunda-feira, 11 de outubro.

O Executivo dará assim luz verde no próximo ano aos serviços para, nomeadamente, contratarem mais profissionais de saúde. No relatório da proposta de Orçamento é ainda referido que, em 2022, avança o regime de trabalho em dedicação plena para o pessoal médico. "Neste contexto, no seguimento da valorização das carreiras dos profissionais de saúde levada a cabo nos últimos anos, o Governo criará, no contexto da aprovação do novo Estatuto do SNS, o regime de trabalho em dedicação plena para o pessoal médico, assim como avançará com as condições necessárias para substituir gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde nos serviços de urgência externa", diz o relatório.

Além disso, o governo quer também dar o pontapé de saída na construção de quatro hospitais; todos no centro e sul do País. "Até 2023, iniciar-se-á a construção de novos hospitais centrais ou de proximidade, designadamente Lisboa Oriental, Seixal, Sintra ou Alentejo que se encontra em diferentes fases de maturação", é referido na proposta de Orçamento do Estado.