Governo segura vendas nacionais com 500 milhões de euros

Vão finalmente avançar os seguros de crédito para as empresas que promovem vendas no mercado nacional. Desta forma, as empresas poderão gerir os pagamentos sem ficarem de cofres vazios. A medida foi aprovada pela Comissão Europeia no final de março, depois de ter sido anunciada em junho de 2020.

Segundo o jornal Público desta quarta-feira, a linha de crédito irá chamar-se "Mercado Doméstico Seguro 2021" e as garantias de Estado irão ascender aos 500 milhões de euros. Neste instrumento, as empresas terão de contratar com a seguradora uma nova apólice ou celebrar um aditamento, autónomo da apólice de seguro original, seguindo o regime e as condições aplicáveis.

A medida estará em vigor até 31 de dezembro deste ano.

Os seguros de crédito para vendas nacionais surgem depois do apoio de até 750 milhões de euros para as empresas exportadoras.