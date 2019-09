Governo só decide sobre mais apoios para carros elétricos em dezembro

Apenas em dezembro se saberá se vai haver mais apoios para a compra de carros elétricos. O Governo vai esperar pelo fim das candidaturas para os incentivos à aquisição destes veículos, marcado para 30 de novembro, e apenas vai dar mais apoios se sobrarem fundos das motas e bicicletas elétricas. Mesmo que isso aconteça, a oferta ficará bastante abaixo da procura, numa altura em que estão praticamente esgotados os 1000 ‘cheques’ de 2250 euros (empresas) ou 3000 euros (particulares) para a compra destes automóveis.

“À semelhança do ano passado, os valores excedentários de categorias, como os motociclos e as bicicletas, poderão ser alocados a tipologias com maior procura, como é o caso dos automóveis. Assim, no final do período de submissão de candidaturas será avaliada a possibilidade de atribuir incentivos a candidaturas que se encontrem por avaliar ou em lista de espera”, explicou fonte oficial do gabinete de João Matos Fernandes ao Dinheiro Vivo.

Para este ano, o Fundo Ambiental destinou três milhões de euros para apoiar a compra de veículos sem emissões: 2,650 milhões para carros elétricos, 100 mil euros para os motociclos e 250 mil euros em bicicletas. O reforço do orçamento para esta medida está fora de questão, ao contrário do que foi defendido na segunda-feira pela associação ambientalista Zero.

Nos carros, já foram atribuídos os 1000 incentivos inicialmente previstos. Contudo, sobram ainda 170,5 mil euros porque mais de dois terços dos ‘cheques’ foram parar às empresas. Isto quer dizer que ainda poderão ser comprados, no máximo, mais 75 carros com apoios – se todos receberem subsídio de 2250 euros.

Se juntarmos as ‘sobras’ das motas e bicicletas, ainda poderão ser atribuídos mais 39 ‘cheques’. No total, ainda poderá haver mais 114 carros a serem comprados com ajuda do Estado. Ainda assim, número insuficiente para as 439 candidaturas que estão à espera de validação no Fundo Ambiental.

Nos motociclos, a adesão tem sido bem mais baixa: apenas foram usados 28,6 mil euros dos 100 mil euros disponíveis, o que poderá permitir o apoio à aquisição de mais 31 carros se as nove candidaturas por validar nesta categoria forem todas chumbadas. Nas bicicletas, já foram aceites 921 das 1000 candidaturas permitidas. Com os 19 750 euros que ainda sobram, dá para ajudar a comprar mais oito carros.

Desde o início do ano, já foram vendidos 4852 elétricos, número superior a todo o ano passado. Portugal é o quarto país da União Europeia onde se compram mais veículos deste tipo, segundo os dados da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente.

A Tesla lidera este segmento no mercado português, com 1321 unidades – mesmo que alguns dos seus veículos estejam excluídos do apoio do Fundo Ambiental por custarem mais de 62 500 euros. A Nissan está em segundo, com 1242 registados. A Renault encerra o pódio com 710 automóveis elétricos comercializados.