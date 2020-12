Rita Marques, secretária de Estado do Turismo

O Governo tem "cinco motores" para relançar o Turismo já a partir do próximo ano. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defende que o Estado tem um "papel fundamental no relançamento da economia" e de um dos setores que mais contribuíram para a recuperação do país após a saída da troika, em 2014.

"Temos de responder a desafios transversais, de grande impacto, como as alterações climáticas, a digitalização e a desigualdade. Temos de apostar na qualificação dos portugueses", referiu Rita Marques, que abriu a conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, a decorrer na escola de negócios AESE, em Lisboa, e também em formato remoto.

O relançamento do turismo depende de cinco motores, no entender desta secretária de Estado. Investimento, território, conectividade, conhecimento e promoção de destinos são as principais apostas.

No investimento, Rita marques elencou os vários programas de requalificação do património - como o Revive - assim como nas várias linhas de financiamento - programa Capitalizar e de qualificação da oferta.

No território, "é preciso dar conta das novas necessidades dos turistas" e apostar cada vez mais na área da sustentabilidade.

Na conetividade, Portugal tem de "promover a competitividade dos operadores aéreos", para as deslocações fora do território continental, assim como apostar na ferrovia e na rodovia para as deslocações internas.

No conhecimento, o país deve promover a "capacitação na área do digital" e permitir a extração e análise de dados, garantindo mais informação para gerir os fluxos de turistas.

Na promoção turística, Rita Marques assinalou que o país tem de promover "a segurança e o sistema de saúde", em articulação com os empresários.

Com estes motores a trabalhar, Portugal pode recuperar mais rapidamente da crise no turismo: "Todos nós, aos poucos, poderemos construir um caminho de sucesso. Se for o desejo de todos, podemos libertar um movimento de energia e desconfinar talento."