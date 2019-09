Governo tem linha de crédito de 100 milhões para apoiar PME

O Ministério da Educação lançou, esta quinta-feira, uma linha de crédito de 100 milhões de euros no âmbito do Programa de Apoio à Sucessão Empresarial e Incremento de Escala, com o objetivo de apoiar empresas familiares a assegurarem a transição para gerações seguintes e aumentar a sua escala.

O investimento pretende favorecer o posicionamento competitivo das Pequenas e Médias Empresas (PME) no mercado global, indica este ministério em nota de imprensa, e também “facilitar o financiamento de processos de sucessão e de aquisição tendo em vista o desenvolvimento de negócios, exploração de sinergias e ganhos de produtividade.”

O Ministério da Economia vai ainda garantir um fundo de co-investimento com operadores de mercado e investidores privados em instrumentos de capital e quase-capital.

“As novas gerações têm um peso muito relevante no tecido empresarial português, e apenas com processos de sucessão eficazes e estratégicos, será possível desenvolver e fazer crescer negócio no futuro”, salienta o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieria.

A medida insere-se num quadro alargado de trabalho conjunto do Governo em parceria com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e um conjunto de associações empresariais, designadamente a AEF – Associação de Empresas Familiares, e é operacionalizada, do lado da Administração Pública, pela SPGM- Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua.