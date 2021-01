Governo vai dar ajuda de 10% para famílias pagarem fatura da luz

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2021 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Vêm aí medidas do Governo para ajudar as famílias a pagarem a fatura da luz e a comprar gás de botija. Para a eletricidade, haverá uma comparticipação de cerca de 10% do valor total. No caso do gás de botija, será imposto novamente um preço por garrafa, adiantam esta terça-feira o JN e a edição online do Expresso.

A ajuda do pagamento terá em conta o agravamento de cerca de 10% na fatura da luz entre 2020 e 2021, segundo os cálculos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A medida custará entre 20 e 25 milhões de euros aos cofres públicos e também vai abranger os aderentes à tarifa social: em vez do desconto de 34% sobre as tarifas reguladas, terão uma redução de preço de mais de 40%, adianta fonte do ministério do Ambiente e da Ação Climática ao Expresso.

Por causa do novo confinamento e da atual vaga de frio, antecipa-se um aumento significativo do consumo de eletricidade pelos portugueses.

O Governo também vai voltar a fixar o preço máximo do gás de emergência, recuperando um regime que entrou em vigor durante o primeiro período de confinamento geral. Na altura, uma garrafa de 13 quilos não podia custar mais de 22 euros.