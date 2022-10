Governo vai investir "sem precedentes na ferrovia" em 2023 com orçamento de 781 milhões de euros

© Orlando Almeida/Global Imagens

O governo estima investir 781 milhões de euros na ferrovia no próximo ano. Segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), estão previstos "níveis de investimento sem precedentes, que contribuirão para a capacitação e consolidação deste modo de mobilidade ambientalmente sustentável em todos os «corredores» que integram a Rede Ferroviária Nacional, prevendo-se uma execução superior em 132% em 2023".

Do bolo total, 234 milhões de euros são destinados a Corredor Internacional Sul. Segundo o documento está prevista a intervenção em mais de 170 quilómetros de via, incluindo a nova linha entre Évora e a linha do Leste (destacando-se a execução da empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/Fronteira em 2023), a modernização da linha de Vendas Novas e a intervenção na linha de Sines (prosseguindo-se a execução do projeto entre Ermidas do Sado e Sines).

As empreitadas de modernização na linha da Beira Alta, nomeadamente entre Santa Comba Dão e a Guarda, vão absorver 261 milhões de euros. Já nas linhas do Minho e do Norte está previsto um investimento de 133 milhões de euros no próximo ano.

Por fim, a última fatia, 153 milhões de euros, será para as "empreitadas de modernização em linhas como a de Sintra ou do Algarve, bem como intervenções transversais de melhoria das condições de segurança, com a eliminação de passagens de nível e instalação de sinalização eletrónica.