Graham's lança edição limitada do vinho do Porto Reserva Six Grapes

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 28 Novembro, 2022 • 14:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Graham's, empresa de vinho do Porto da família Symington, anunciou o lançamento de uma edição limitada do Porto Reserva Six Grapes para honrar a memória de James Symington, elemento da terceira geração que faleceu em 2020. Disponível estarão, apenas, 12 mil garrafas, com um preço de venda ao público de

O Six Grapes "Special Vila Velha Edition" é elaborado exclusivamente a partir das melhores parcelas da Quinta da Vila Velha - uma das quatro propriedades do Douro que compõem os vinhos do Porto Graham's - e é uma forma de homenagear o "papel determinante" de James Symington no desenvolvimento da insígnia Six Grapes.

"Engarrafámos este vinho, de edição limitada, para celebrar o meu pai e a propriedade que ele reconstruiu ao longo de um período de mais de 30 anos e que depois passou ao meu cuidado. Com fragrâncias florais e resinosas de pinho e eucalipto, aliadas a um opulento sabor de frutos negros concentrados, o vinho é uma expressão maravilhosa da Quinta da Vila Velha e um justo tributo ao trabalho do meu pai", refere, citado em comunicado, o CEO do grupo, Rupert Symington.

A propriedade foi adquirida em 1987 e James Symington "trabalhou incansavelmente durante mais de três décadas" na Quinta da Vila Velha para a restaurar e ampliar. Hoje tem 145 hectares, dos quais 55 hectares plantados com vinha e, "graças à sua posição privilegiada na margem sul do rio Douro", a Vila Velha produz "vinhos bem estruturados e equilibrados, que constituem componentes essenciais dos vinhos do Porto Vintage da Graham's".

O "Special Vila Velha Edition" que agora chega ao mercado sucede a duas edições limitadas anteriores do Six Grapes - uma obtida exclusivamente a partir de vinhas velhas ("Old Vines") de propriedades da Graham's e outra designada por "River Quintas", por ter origem em parcelas ribeirinhas das propriedades da marca.

Explica ainda a Graham's que o símbolo Six Grapes teve origem no século XIX, como um código que os enólogos da empresa utilizavam para identificar os cascos que continham os melhores vinhos de cada colheita, e que eram frequentemente engarrafados como Porto Vintage. Foi a partir do início da década de 1900, que começou a ser engarrafado um Porto Reserva a partir de lotes selecionados dos cascos não utilizados para Porto Vintage.

"Mais de um século depois, o Six Grapes continua a ser o emblemático Porto Reserva da Graham"s, mas em 1970 (ano em que a família Symington adquiriu a Casa Graham) a insígnia era uma sombra do que tinha sido outrora", garante, sublinhando que James Symington "trabalhou empenhadamente ao longo de mais de uma década para ressuscitar a marca Six Grapes".

Hoje, a insígnia é distribuída em 38 mercados, com uma forte presença tanto no segmento da restauração como no retalho tradicional, nos seus cinco principais mercados: Portugal, EUA, Reino Unido, Canadá e Países Baixos. É um dos Vinhos do Porto mais reconhecidos nos EUA, assegura a Graham's.